Крім того, це рішення підкреслює залежність Росії від Ірану.

Російські офіційні особи продовжують координацію та військову співпрацю з Іраном. Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), однією з причин є занепокоєння щодо російських інтересів у регіоні, але справа не тільки в цьому.

Як зазначається в аналізі, іранський дипломат повідомив IranWire, що Росія виступає проти ударів Ірану, які можуть призвести до загибелі мирних жителів через велику кількість російських громадян, які проживають в Ізраїлі.

При цьому Росія допомагає Ірану в його зусиллях щодо поліпшення своєї протиповітряної оборони від ізраїльських атак. The New York Times повідомила, що Росія почала постачати передові радари і системи ППО в Іран.

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"ISW продовжує оцінювати, що Росія розширює свою співпрацю з Іраном, особливо спираючись на його зростаюче військове партнерство, щоб вплинути на ухвалення рішень Заходом на користь Росії, зокрема, підштовхуючи Захід до утримання від надання подальшої військової допомоги Україні", - йдеться в аналізі.

Крім того, рішення Росії надати Ірану радари і системи ППО, які могли б принести значну користь російським силам, якби натомість були розгорнуті в Україні, також підкреслює тривалу залежність Росії від Ірану щодо іншої критичної зброї, зокрема високоточної зброї і компонентів, підкреслюють в ISW.

Допомога Росії Ірану - що відомо

За даними The New York Times, Іран, готуючись до широкомасштабного нападу на Ізраїль, попросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони і радари.

За даними ізраїльських ЗМІ, Росія вже передала своїм іранським союзникам ракетні комплекси "Іскандер" і системи радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН". Перекидання зброї відбулося за допомогою військово-транспортного літака Іл-76, який здійснював багаторазові рейси з Росії до Ірану.

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