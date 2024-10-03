За даними слідства, за останній місяць на банківські рахунки понад 130 000 молдовських громадян було переведено понад 15 мільйонів доларів.

Влада Молдови стверджує, що Росія організувала "мафіозну" мережу, через яку платить молдованам за те, щоб вони проголосували проти вступу до ЄС на референдумі 20 жовтня, а також проти прозахідної президентки Майї Санду на виборах.

Як розповів Politico начальник поліції Молдови Віорел Чернеуцеану, країна зіштовхнулася "з феноменом підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною і дезінформацією, подібного якому ще не бачила".

Молдавські детективи повідомляють, що тільки за останній місяць на банківські рахунки понад 130 000 молдовських громадян було переведено понад 15 мільйонів доларів російських коштів.

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За даними слідства, до організації схеми причетний Ілан Шор, засновник нині забороненої проросійської політичної партії, який допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців, через мережу банків. Після цього координатори в Росії доручали чиновникам і місцевим активістам діяти від їхнього імені, передаючи готівку через повідомленнями Telegram.

Також раніше радник з національної безпеки Молдови Станіслав Секрієру заявив Politico, що Росія почала "безпрецедентний натиск" пропаганди і залякування перед виборами 20 жовтня. За його словами, цього року Росія планує витратити близько 100 мільйонів євро на "втручання в молдовські демократичні процеси".

Молдова і Росія

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримка України гарантує виживання сусідньої Молдови, адже "якщо Україна впаде, Молдова стане наступною країною в черзі".

Зі свого боку президентка Молдови Майя Санду, яка звинуватила Росію в спробі повалити її уряд, заявила, що Молдова, як і раніше, стикається з серйозними проблемами, і закликала партнерів збільшити свою підтримку.

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