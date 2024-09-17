Франція, Німеччина і Польща висловили свою "непохитну і постійну підтримку Молдови" в її заявці на вступ до ЄС.

Підтримка України гарантує виживання сусідньої Молдови, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок на конференції, присвяченій проблемам розширення втручання Росії в регіон.

"Усе, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації щодо Молдови. Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова стане наступною країною в черзі", - сказала Бербок, пише Reuters.

Бербок відвідала Кишинів для участі в Платформі партнерства з Молдовою разом зі своїми колегами з Франції, Румунії, Польщі, Нідерландів і Литви.

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Президент Молдови Майя Санду, яка звинуватила Росію в спробі повалити її уряд, заявила, що Молдова, як і раніше, стикається з серйозними проблемами, і закликала партнерів збільшити свою підтримку.

"Війна Росії проти України, яку ми засудили з самого першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці. Невизначеність, викликана війною, продовжує серйозно стримувати наш економічний розвиток і буде стримувати його доти, доки триває війна", - сказала Санду.

У рамках платформи було підписано угоди про надання Молдові понад 300 мільйонів євро у вигляді кредитів і 80 мільйонів євро у вигляді грантів, повідомила пресслужба уряду.

Союзники також привітали зусилля Молдови щодо вступу до Європейського союзу. Згідно з Санду, Молдова, яка знаходиться між Україною і НАТО, а також членом ЄС Румунією, сподівається приєднатися до блоку до 2030 року.

Франція, Німеччина і Польща висловили свою "непохитну і постійну підтримку Молдови" в її заявці на вступ, згідно з проектом резолюції, з яким ознайомився Reuters після зустрічі провідних дипломатів трьох країн.

Країни, відомі як Веймарський трикутник, також пообіцяли підтримку молдовським збройним силам для захисту країни як на двосторонній основі, так і як партнери ЄС.

Російське втручання в Молдову

У Молдові заявили, що висилатимуть російських дипломатів, якщо Москва вдасться до нових дій, що завдають шкоди інтересам країни.

Видання Reuters пише, що після президентських виборів у березні Молдова вислала російського дипломата через те, що Москва відкрила чотири виборчі дільниці в невизнаній Придністровській молдавській республіці. Молдова дозволила відкрити одну виборчу дільницю в Кишиневі.

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