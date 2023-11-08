Команда латиноамериканських експертів перевіряє і редагує створений в РФ контент, щоб він був органічним для місцевої аудиторії, перед подальшою публікацією в місцевих ЗМІ.

Російський уряд наразі добре фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці. Кремль використовує місцеві ЗМІ та інформаційне середовище, щоб "відмити" через них свою пропаганду, мета якої - підірвати підтримку України та поширити антиамериканські й антинатівські настрої.

Як повідомляє Державний департамент США, кремлівська кампанія з маніпулювання інформацією використовує розвинені контакти зі ЗМІ в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, а також в інших країнах.

Координатори проекту з РФ

Відзначається, що розробку кампанії з маніпулювання інформацією, націленою на Латинську Америку для просування стратегічних інтересів Росії в регіоні, координували російські організації "Агентство соціального проектування" (SDA), "Інститут розвитку Інтернету" і "Структура". Вони діють шляхом відкритого та таємного залучення латиноамериканських ЗМІ та впливових осіб для поширення дезінформації та пропаганди.

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"Російські агенти впливу адаптували свої зусилля, щоб все більше приховувати свій слід, "відмиваючи" бажані ними меседжі через велику екосистему російських проксі-сайтів, приватних осіб і організацій, які здаються незалежними джерела новин... Москва створює оригінальні історії або посилює вже існуючий популярний або той, що викликає розбіжності, дискурс... Ця діяльність може включати поширення неправдивого контенту і поширення інформації, яка вважається корисною для зусиль Росії з надання впливу, або ж теорій змови", - відзначають у Держдепі.

Сполучені Штати куратором групи для проведення кампанії з маніпулювання інформацією проти країн Латинської Америки називають Іллю Гамбашидзе - засновника російських організацій "Агентство соціального проектування" і "Структура". Крім Гамбашидзе, в число причетних осіб входять, крім іншого, директор проекту SDA Андрій Перла, генеральний директор "Структури" Микола Тупікін і прокремлівський журналіст Олег Ясинський.

Як працює схема

Щоб створена в РФ пропаганда виглядала органічною для латиноамериканської аудиторії, в одній з країн, імовірно в Чилі, організовано групу редакційних співробітників, що складається з кількох місцевих жителів - журналістів і лідерів громадської думки - різних країн регіону. Вони перевіряють і редагують створений командою в Росії контент для подальшої публікації в місцевих засобах масової інформації.

"По суті, цей процес відмивання інформації призведе до того, що прокремлівський контент, створений в Росії, буде "локалізований" кураторами з Латинської Америки і опублікований в латиноамериканських ЗМІ, щоб виглядати органічно", - відзначають у Держдепі.

Невід'ємною частиною кампанії є участь московських редакторів-лінгвістів, які володіють іспанською мовою. Редактори часто використовують псевдоніми, щоб приховати свою справжню особу і гарантувати, що інформація буде відмита таким чином, щоб вона здавалася цільовій аудиторії органічною.

"Ясинський супроводжує та використовує розгалужену мережу іспано- та португаломовних журналістів та засобів масової інформації для поширення проросійських повідомлень, не ставлячи під загрозу свої зусилля щодо більш природної асиміляції контенту в латиноамериканських ЗМІ на користь SDA та "Структури". Хоча діяльність мережі в основному здійснюється спільно з іспаномовними виданнями Pressenza і El Ciudadano, групі доступна більш широка мережа медіа-ресурсів для подальшого поширення інформації", - говорять у Держдепартаменті.

Відзначається, що теми пропаганди і показники успіху кампаній були розроблені спільно і за вказівкою російської влади, при цьому Гамбашидзе, Перла і Тупікін грали провідну роль в їх розробці.

"Теми операцій в першу чергу зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію в тому, що війна Росії проти України справедлива і що вони можуть об'єднатися з Росією для перемоги над неоколоніалізмом", - зазначають у Держдепі.

Ці теми узгоджуються з більш широкою неправдивою пропагандою Росії про те, що вона нібито є борцем з неоколоніалізацією. Хоча насправді Росія сама займається неоколоніалізмом і неоімперіалізмом у своїй війні проти України і видобутку ресурсів в Африці.

Відзначається, що скоординовані зусилля по розширенню прокремлівської пропаганди і поширенню антиамериканських наративів роблять також російські посольства в Латинській Америці і фінансовані державою засоби масової інформації.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини заявив, що російська пропаганда впливає на зростання екстремізму в країні. Крім того, війна серйозно посилила загрозу російського шпигунства проти Німеччини, і надалі РФ може почати діяти більш агресивно.

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