Екстремісти використовують і посилюють наративи пропаганди РФ.

Глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини заявив, що російська пропаганда впливає на зростання екстремізму в країні.

Томас Хальденванг вважає найбільш значущими загрозами ФРН вплив війни в Україні, правий екстремізм і зростаюче насильство серед екстремістів, пише DW. Крім того, війна серйозно посилила загрозу російського шпигунства проти Німеччини. Він вважає, що надалі РФ може почати діяти більш агресивно.

"До цього можна віднести діяльність офіцерів спецслужб з фальшивими паспортами, а також посилення хакерських атак аж до саботажу", - сказав він, зазначивши, що російське шпигунство більш грубе, ніж китайське.

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Також він вважає, що поширення роспропаганди впливає на зростання екстремізму в ФРН. "Проросійські групи в Німеччині жорстко дискутують про напад Росії на Україну. Через соцмережі поширюються пости екстремістського змісту, які виправдовують війну, що суперечить міжнародному праву, і слідують наративам російської влади. Існує багато прикладів того, як екстремісти в Німеччині використовують і посилюють дезінформацію і наративи російської пропаганди", - зазначив Хальденванг.

Війна в Україні: думка суспільства Німеччини

Восени Лейпцизький університет провів опитування, результати якого показали, що велика частина молоді вважає Росію агресором у війні. При цьому кожен п'ятий думав, що Путіна "провокував" Північноатлантичний альянс.

Опитування в лютому цього року показує, що німці виступають за дипломатичне припинення війни. 42% вважають, що Україна повинна повернути всі окуповані Росією території, 33% - за повернення територій, які перебували під контролем до 24 лютого минулого року і 22% - за те, що українцям потрібно здатися.

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