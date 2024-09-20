Очільник МЗС РФ заявив, що країна готова "захищати свої інтереси у військовому, політичному та оборонно-технологічному плані".

Росія готова до потенційного конфлікту з НАТО в Арктиці, заявив міністр закордонних справ країни Сергій Лавров, інформує Politico.

"Ми бачимо, як НАТО активізує навчання, пов’язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному та оборонно-технологічному плані", – заявив Лавров.

Ця заява стала черговою демонстрацією військової риторики з боку Кремля, який неодноразово погрожував застосуванням сили проти НАТО та його союзників, включаючи можливість ядерного конфлікту.

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Арктика — найпівнічніша точка Землі, і її території належать восьми державам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Всі країни, крім Росії, є членами НАТО.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року після вторгнення Росії в Україну, а Швеція стала частиною альянсу в березні цього року, збільшивши кількість членів НАТО до 32.

Лавров також наголосив, що "Арктика не є територією НАТО", і підкреслив, що інші країни, такі як Китай та Індія, мають власні інтереси в регіоні.

Раніше один з високопосадовців Москви попередив, що Фінляндія "першою постраждає" у випадку війни між НАТО та Росією.

У лютому Росія призупинила свою участь в Арктичній раді - міжурядовому форумі, до якого входять арктичні країни. Це стало наслідком бойкоту з боку інших учасників після початку російської агресії проти України. Попри це, деяка співпраця була частково відновлена.

Ситуація в Арктиці

США, Фінляндія і Канада планують об'єднатися для обміну досвідом у сфері суднобудування криголамів, очікуючи, що світовий попит на ці судна зростатиме, оскільки Росія і Китай дедалі частіше вдаються до агресивних дій в Арктиці.

Як пише Bloomberg, три країни оголосили в п'ятницю на саміті НАТО про створення партнерства, щоб зміцнити свої знання і зробити цей досвід доступним для ширшої групи союзників.

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