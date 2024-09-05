Зазначається, що експорт СПГ збільшує доходи РФ, які підтримують її економіку у воєнний час.

Росія змушена зберігати газ із флагманського арктичного проєкту Володимира Путіна, що свідчить про те, що західні санкції відлякують покупців. Минулого року США внесли компанію Arctic LNG 2 до свого списку санкцій.

Видання Financial Times пише, що три судна відвантажили скраплений природний газ з "Арктик СПГ 2" з моменту початку навантажувальних робіт минулого місяця. Одне із суден, Everest Energy, схоже, розвантажилося на плавучому сховищі Saam FSU, що стоїть на якорі в бухті в Мурманській області на півночі Росії. Після цього воно попрямувало назад у бік "Арктик СПГ 2". Дві інші партії також залишилися в російських або європейських водах і не були передані покупцеві.

За словами аналітиків компанії Kpler, ця ситуація "підкреслює проблеми, з якими стикається Росія в пошуку покупців для свого СПГ, що перебуває під санкціями".

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Росія спробувала парирувати санкції, зібравши "тіньовий флот" СПГ-перевізників для експорту газу, але США наприкінці серпня швидко запровадили санкції проти цих суден і керівних компаній, що, на думку аналітиків і трейдерів, імовірно, поки що відлякує потенційних покупців.

Слідом за останніми санкціями США влада мікронезійської держави Палау призупинила реєстрацію суден Pioneer, Asya Energy і Everest Energy.

Експорт СПГ збільшує доходи від продажу енергоносіїв, які підтримують економіку Росії у воєнний час. Виручка "Новатека" від продажу вуглеводнів за три місяці по червень зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про помірне зростання обсягів поставок.

Експерти сходяться на думці, що через санкції США ймовірність того, що європейські країни або країни-союзники Заходу імпортуватимуть газ з арктичного проєкту, невелика. Однак санкції навряд чи зможуть повністю запобігти потраплянню СПГ до країн, що не входять до цієї групи.

Тому найімовірнішими покупцями є ті, хто не входить до "санкційної коаліції" Росії, найбільшими з яких є Індія та Китай, які на державному рівні дуже активно виступають проти екстериторіальних заходів США.

Тіньовий флот РФ для експорту СПГ - останні новини

Проєкт "Арктик СПГ 2" замислювався як тотемний для Кремля: його плановане повне виробництво повинно було скласти п'яту частину від річного обсягу виробництва ЗПГ у Росії у 100 млн тонн до 2030 року, що більш ніж утричі перевищило б обсяг, який країна експортує зараз.

Для транспортування СПГ РФ використовує "тіньовий флот". До санкційного газового об'єкту причалювало судно Pioneer без страховика, з фейковим місцезнаходженням, яке належить маловідомій індійській компанії. Пізніше стало відомо, що другий танкер зі скрапленим природним газом пришвартувався до експортного терміналу на півночі Росії.

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