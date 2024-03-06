Попередні два роки росіяни відносно вільно возили зброю через Босфор, але зараз цей маршрут перестав працювати.

Росія, ймовірно, відмовилася від перекидання зброї з Сирії у свої чорноморські порти. Про повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".

Зазначається, що раніше росіяни використовували кілька цивільних суден для доставки військових вантажів через турецькі протоки. Але зараз транспортні судна SPARTA IV, URSA MAJOR і YAZВ, що входили до цього так званого "Сирійського експресу", узяли курс на Санкт-Петербург і йдуть із Середземного моря.

Водночас судна BALTIC LEADER і LADY MARIIA, які спостерігачі теж зарахували до "Сирійського експресу", поки що залишаються в регіоні. 24-25 лютого вони змогли пройти через Босфор у Чорне море, але в нейтральні води не вийшли, а рухалися в територіальних водах Туреччини на схід. 29 лютого обидва судна зайшли в турецький порт Уньє (центр північного узбережжя Туреччини).

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"Імовірно, Туреччина через два роки після початку війни РФ проти України почала реагувати на приховані перевезення зброї. Офіційних повідомлень від турецької влади з цього приводу не було", - зазначає "Кримський вітер".

Російсько-турецькі відносини: останні новини

Як писав УНІАН, останніми днями Туреччина припинила пускати через Босфор російські вантажні судна зі зброєю і краденим українським зерном. Зафіксовано щонайменше кілька випадків, коли росіянам доводилося розвертати свої судна і плисти назад у порт відплиття.

Також ми розповідали, що Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією, ймовірно, через загрозу вторинних санкцій з боку США. Турецькі банки припинили обслуговувати угоди з російськими компаніями, хоча раніше Туреччина була одним із головних маршрутів обходу санкцій.

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