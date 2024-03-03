В останні два роки Туреччина була одним із ключових маршрутів постачання санкційних товарів до Росії.

Туреччина різко скоротила обсяги експорту до Росії - приблизно на третину. Про це свідчать дані офіційної статистики щодо зовнішньої торгівлі Туреччини.

Так, за підсумками січня-лютого поточного року турецькі компанії поставили в Росію товарів і послуг на загальну суму в 1,29 млрд. доларів. Роком раніше за той самий період експортні поставки становили понад 2 млрд. доларів.

Примітно, що обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину - за підсумками лютого з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.

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Як пише російське опозиційне видання The Moscow Times, причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку США. У грудні минулого року президент Джо Байден дозволив американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій із третіх країн за допомогу в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із РФ і за сприяння постачанню обладнання російському ВПК.

"Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ зі страху втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі", - пише видання.

Зазначається, що в лютому турецькі банки почали закривати рахунки пересічних російських компаній, хоча раніше такі обмеження стосувалися лише тих юросіб, які безпосередньо підпадали під санкції США.

У Кремлі вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося. У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого "зеленого переліку товарів" - продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукція, текстиль.

Відносини Росії та Туреччини: останні новини

Як писав УНІАН, після введення західних санкцій Туреччина не тільки не наслідувала приклад інших країн НАТО, а навпаки наростила торгівлю з Росією. За даними численних журналістських розслідувань, Туреччина стала одним із провідних постачальників і транзитерів підсанкційних товарів до Росії. Зокрема, Туреччина забезпечила половину російського імпорту нітроцелюлози - ключової сировини для виробництва збройового пороху.

Але останнім часом відносини двох країн дещо охололи. Так, Туреччина перестала пускати через Босфор російські судна із зерном і зброєю. Зафіксовано щонайменше кілька випадків, коли росіянам доводилося розвертати свої судна і плисти назад у порт відплиття.

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