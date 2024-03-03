Зафіксовано щонайменше кілька випадків, коли росіянам доводилося розвертати свої судна і плисти назад у порт відплиття.

Туреччина, ймовірно, почала блокувати транзит через Босфор російських вантажних суден зі зброєю та краденим українським зерном. Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", останніми днями відразу кілька російських суден застрягли по обидва боки протоки.

За даними спостерігачів, балкер GRUMANT вийшов із порту окупованого Севастополя з вантажем зерна 28 лютого. Однак пройти в Середземне море так і не зміг - ось уже 3 доби судно перебуває перед Босфором, періодично змінюючи місця стоянки. В аналогічній ситуації перебуває балкер ZAFAR, теж завантажений краденим українським зерном.

У зворотному напрямку - із Середземного в Чорне море - через Босфор не змогли пройти транспортники YAZ і SPARTA IV, які везли в Росію зброю і боєприпаси з Сирії. Увечері 26 лютого вони були змушені повернути назад. Станом на 2 березня YAZ перебуває в сирійському порту Тартус, а SPARTA IV зникла з поля зору спостерігачів.

Відео дня

"Імовірно, Туреччина через два роки після початку війни РФ проти України почала реагувати на таємні перевезення зброї та краденого зерна", - пише "Кримський вітер".

Турецькі протоки

Як писав УНІАН, згідно з Конвенцією Монтре, підписаною в середині 1930-х років, прохід через турецькі протоки військових кораблів країн, що воюють, забороняється. З цієї причини, з кінця лютого 2022 року Туреччина не дозволяє проходити через протоки ані російським, ані українським військовим кораблям.

Водночас конвенція дозволяє прохід через протоки будь-яких "торговельних суден", зокрема воюючих країн. Росія неодноразово зловживала цим, використовуючи цивільні судна для здійснення військових поставок із Сирії та до Сирії.

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