Варіант ракети-носія "Ангара-А5В" здатний вивести на орбіту на 10 тонн більше вантажу, ніж західні ракети, стверджує РФ.

Багаторазовий варіант ракети-носія "Ангара-А5В" зможе вивести на низьку навколоземну орбіту (ННО) 27 т вантажів, що на 10 т більше, ніж виводить Falcon 9 в багаторазовій версії.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на гендиректора Центру ім. Хрунічева Олексія Варочко. Розробники кажуть, що буде потрібно провести 10 пусків, щоб зрозуміти її економічну ефективність.

Видання нагадує, що найбільш популярна із сучасних ракет - Falcon 9 - може виводити на ННО близько 22,8 т, що відповідає важкому класу ракет-носіїв. Однак така вантажопідйомність досяжна лише у версії одноразового використання. Багаторазовий Falcon 9 може вивести на орбіту значно менше, а саме - 17,5 т.

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Передбачається, що версія ракети "Ангара-А5В" з водневим третім ступенем зможе вивести на низьку навколоземну орбіту 37,5 т в одноразовому варіанті.

Що відомо про "Ангара-А5"

"Ангара-А5В" є однією з версій ракети-носія "Ангара-А5", яка вже використовується росіянами. Її перший запуск з космодрому Плесецьк відбувся 23 грудня 2014 року, а з космодрому "Восточний" - 11 квітня 2024 року.

В Росії хваляться, що "Ангара-А5" є першою важкою ракетою, яку дала наукова галузь РФ з часів розпаду СРСР. Проте, це досить сумнівне досягнення, адже ракета виявилась вкрай неекономічною. Загалом, за всі роки виконали лише 4 запуски цього носія.

Росія розробляє "Амур-СПГ"

Також повідомлялось, що росіяни розробляють ще одну багаторазову ракету-носій, яка отримала назву "Амур-СПГ". Нещодавно голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що цю ракету можна буде використати більше разів, ніж Falcon 9. У відповідь на це засновник SpaceX Ілон Маск написав у соціальній мережі Х: "Доведи!"

Відомо, що технічне проектування метанової ракети-носія нового типу запланували на кінець року.

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