У відповідь на американську Falcon 9 росіяни створюють власний багаторазовий носій – "Амур-СПГ".

Нещодавно голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що російську багаторазову ракету "Амур-СПГ" можна буде використати більше разів, ніж Falcon 9 від компанії SpaceX.

Ілон Маск лаконічно прокоментував це у соціальній мережі Х: "Доведи!" (Bring it on).

За словами Борисова, технічне проектування метанової ракети-носія "Амур-СПГ" запланували на кінець року. Створення носія буде завершено до 2028-2029 років. Перший пуск нової ракети з багаторазовим першим ступенем намічений приблизно на 2030-й.

Відео дня

"Якщо ракета Falcon 9, як правило, використовується не більше 10 разів, то перший ступінь на паливній парі СПГ-кисень може використовуватися мінімум 50, а можливо, і більше – 100 разів". – заявив голова "Роскосмосу".

Такий підхід суттєво скоротить вартість запусків і напрямок роботи, на думку експертів, є абсолютно вірним. У той же час, голова "Роскосмосу" лукавить, коли каже про можливості Falcon 9, адже нещодавно її перший ступінь здійснив рекордний 20-й політ.

Більше того: компанія SpaceX вже сертифікує прискорювачі Falcon 9 на 40 запусків. Саме стільки (якщо не більше) їх можна буде використовувати на момент першого польоту "Амур-СПГ", який може взагалі не відбутись. Тобто казати про якусь перевагу над Falcon 9 у даному випадку не доводиться.

SpaceX випробовує Starship

Ще більш вважливим є те, що наразі компанія Маска випробовує повністю багаторазову (Falcon 9 є лише частково багаторазовою) ракетну систему Starship, яка повинна перевершити всі інші творіння SpaceX. У березні Starship виконав новий тестовий політ, який здебільшого виявився вдалим.

Наразі деякі американські компанії створюють потенційних конкурентів Starship. Про те, якими вони будуть, ви можете прочитати в нашому новому матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини: