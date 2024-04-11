Вона злетіла з космодрому "Східний" після того, як два дні поспіль ставалися технічні збої.

Росія спромоглася запустити свою ракету-носій "Ангара-А5" з космодрому "Східний" після двох провальних днів, коли пуск відкладали в останні хвилини через технічні збої.

В Росії хваляться, що "Ангара-А5" - перша важка ракета, яку дала наукова галузь РФ з часів розпаду радянського союзу. Її замовником є Міноборони. Обставини пуску описав The Moscow Times.

"Ангара-А5" мала стартувати 9 квітня, але запуск скасували за дві хвилини до запуску через технічний збій", - уточнили росЗМІ.

Зранку наступного дня була друга спроба - її теж екстрено скасували (за 10 секунд до старту). Врешті, фахівці "оживили" ракету в четвер, запустивши її з космодрому о 12 годині дня.

Ось, як ця космічна бляшанка злітала:

За даними інших росЗМІ, пуск ракети-носія знаменує собою початок випробування космічного ракетного комплексу "Амур".

Навіщо Росія створює ракету-носій "Ангара-А5"

В історії космічних досягнень РФ - це вже четвертий пуск ракети "Ангара-А5". До цього вона стартувала з космодрому Плесецьк 23 грудня 2014 року, 14 грудня 2020 року та 27 грудня 2021 року. Росія розраховує замінити нею стару версію ракети-носія "Протон-М", що експлуатується з середини 1960-х років.

Цю ракету Росія використовували для виведення на орбіту модулів Міжнародної космічної станції. Як відомо, у 2010-2105 роках РФ спіткала серія провальних пусків "Протона", які там списали на людську помилку.

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