Росія намагається зміцнити свій вплив в Лівані, щоб отримати доступ до нових портів і торгових ринків.

Росія намагається розширити свій вплив на Близькому Сході, намагаючись просувати свої геополітичні інтереси на противагу США, для цього вона намагається залучити нового союзника в цьому регіоні – Ліван.

"Посилення присутності в цій невеликій, але стратегічно розташованій країні потенційно дасть Москві доступ до нових портів і торгових ринків, щоб уникнути західних санкцій, а також додаткового партнера для підтримки позицій Росії на міжнародних форумах", - пише Newsweek.

Відзначається, що ці зусилля підкріплюються успішним посиленням Росії в Сирії, зростаючою взаємодією з державами Північної Африки, такими як Алжир і Єгипет, а також з країнами Перської затоки, такими як Іран і Саудівська Аравія.

Відео дня

Водночас для Лівану експорт російських енергоресурсів через країну може вирішити серйозні проблеми з інфраструктурою в умовах економічної кризи. Негласна підтримка одного конкретного кандидата в президенти, лідера християнського руху Марада Сулеймана Франж'є, також може бути спрямована на те, щоб зламати тривалий політичний параліч країни і зміцнити зв'язки між Ліваном і Сирією.

Як відзначають експерти, на відміну від Сирії, де у Росії завжди були корисливі інтереси і укорінена присутність, Ліван ніколи не був центром впливу або присутності для Москви, яка зазвичай визнавала, що країна в основному тяжіє до Заходу. Проте вони підкреслюють, що у Кремля є "важелі" щодо посилення впливу в країні.

Це, зокрема, велика православна громада, що завжди мала симпатії до Москви. Також це підтримка Кремлем одного з кандидатів у президенти, лідера християнського руху Марада Сулеймана Франж'є.

Експерти також відзначають, що Москва інвестувала в ініціативи щодо взаємодії з ліванською молоддю, зокрема, в освітніх, спортивних і культурних змаганнях. Також в основі ініціатив Москви лежить "енергетична безпека", - таким чином російські компанії можуть отримати більш широкий доступ до енергетики та природних ресурсів Лівану, включаючи запуск спільних інфраструктурних проектів.

Інші російські стимули включають в себе залучення ліванських інвестицій на російський ринок, що знаходиться під санкціями. Крім того, Росія може в односторонньому порядку замінити для Лівану українських експортерів зерна, тим самим зміцнивши його продовольчу безпеку в умовах припинення Чорноморської ініціативи.

Зазначається, що завдяки цьому впливу Росія може переконати ліванську владу зайняти більш дружню позицію в ООН, що означає утримання від голосування за антиросійські резолюції, прийняті Генасамблеєю ООН.

На додаток до "великого потенціалу" в обході економічних обмежень за рахунок нових ділових та інвестиційних можливостей, експерти також вказують на більш широку мету. На їхню думку, для Росії важливо, щоб країни регіону не приєднувалися до сторони Заходу щодо України, і щоб вони не ставали затятими прихильниками введення західних санкцій. проти Росії.

Росія шукає союзників

На тлі санкцій з боку західних країн Росія звертає свою увагу на схід і шукає там союзників.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що Індія і Китай візьмуть участь у спільних військових навчаннях з Росією, що підтверджує зміцнення дружніх зв'язків Нью-Делі з Москвою.

Також Путін намагається посилити співпрацю з африканськими країнами, представити себе більш привабливим союзником, ніж "колективний Захід".

Вас також можуть зацікавити новини: