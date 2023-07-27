Сьогодні африканські лідери зажадали від Путіна повернутися до зернової угоди.

Країни Африки вимагають від Росії повернутися до "зернової угоди", і погрожують Кремлю погіршенням відносин.

Питання поставок зернових для африканських політиків, які приїхали на саміт до Петербурга, – одне з найважливіших. Його рішення має бути пріоритетом, заявив на саміті "Росія-Африка" голова Африканського союзу Азалі Ассумані.

"Це життєво важлива для нас проблема. Призупинення зернової угоди може мати певний вплив на нашу співпрацю. Наш континент в даний час відчуває серйозний вплив цін на продовольство. Тому ми звертаємося до всіх учасників процесу з великим проханням полегшити доставку як українського, так і російського зерна в наші країни", - цитує Ассумані агентство ТАСС.

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На саміті Путін заявив про готовність Росії в найближчі 3-4 місяці "безоплатно" поставити по 25-50 тисяч тонн зерна шести країнам – Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР), Еритреї. Видання The Moscow Times зазначає, всі ці країни, за винятком Сомалі, не голосували в ООН за резолюції із засудженням російської агресії проти України.

Крім того, обіцяні обсяги складуть всього $40-80 млн, або 0,5-1% від сукупного російського експорту в країни Африки. Також це всього 0,3-0,6% від сукупного російського експорту пшениці в 2022-2023 сільськогосподарському році. Таким чином, обіцяна Путіним допомога Африці дійсно виглядає як дрібна подачка.

Саміт Росія - Африка

Сьогодні в Санкт-Петербурзі стартував дводенний саміт "Росія – Африка", який Кремль має намір використовувати в пропагандистських цілях - показати, що агресія проти України не зробила з Росії країну-ізгоя. Однак на практиці все не так райдужно для Путіна. Зокрема, саміт проігнорували більшість африканських лідерів.

Крім того, африканці відразу виставили Путіну претензії через зрив зернової угоди, яка викликала зростання цін на продовольство. Також деякі країни Африки стурбовані конфліктом Кремля з "ПВК Вагнер", що грає важливу роль в підтримці найбільш одіозних африканських режимів.

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