Кремль намагається представити себе більш привабливим союзником, ніж "колективний Захід".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, агресор намагається представити себе більш привабливим союзником, ніж "колективний Захід", для цього РФ активно посилює співпрацю з африканськими країнами.

Як зазначається в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), Кремль намагається представити себе розглядаючим мирний план, щоб під виглядом зацікавленості у врегулюванні шляхом переговорів, всіляко уповільнювати західну допомогу Україні.

Як йдеться у матеріалі, вже очевидно, що Кремль не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі.

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Аналітики відзначають, що африканські країни не повністю підтримують позицію країни-агресора Росії щодо припинення зернової угоди, але сподіваються зберегти економічні та безпекові зобов'язання, надані Путіним, оскільки їхня ймовірна основна мета - пом'якшити економічні наслідки війни в Україні, що вплинули на їх економіки.

Саміт Росія-Африка

На саміті Росія-Африка, який пройшов 27-28 липня 2023 року в російському Санкт-Петербурзі, лідери африканських країн, зокрема президент Конго Дені Сассу-Нгессо, президент Сенегалу Макі Салл, президент ПАР Сиріл Рамафоса, а також голова Комісії Африканського Союзу Мусса Факи Махамат закликали російського диктатора Володимира Путіна розглянути можливість врегулювання війни в Україні шляхом переговорів.

Однією з основних тим, яку в ході заходу піднімали представники Африканського континенту, був питання поставок зерна.

Голова Африканського союзу Азалі Ассумані в заключній промові саміту "Росія-Африка" заявив про те, що обіцянок Путіна про безкоштовне зерно недостатньо. Африка вимагає припинення російсько-української війни.

Лише 17 африканських лідерів з 54 взяли участь у заході (чотири роки тому на саміт до Росії прибули понад 40 африканських лідерів).

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