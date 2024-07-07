Путін атакує українську енергетику, щоб вигнати мільйони українських біженців на Захід.

На саміті НАТО у Вашингтоні 9 липня головною темою стане підтримка України і зміцнення військового стримування Росії. Водночас, пише Financial Times, НАТО також необхідно обговорити і вжити заходів у зв'язку з новими небезпечними способами, які Володимир Путін знаходить для того, щоб підвищити для США та їхніх союзників ціну за допомогу Україні.

"На третьому році війни проти України заподіяння болю прихильникам Києва стає для Путіна все більш пріоритетним завданням. Кремль хоче підвищити ціну для зростаючої участі НАТО у війні на боці України - як для стримування, так і для помсти. Останнє рішення Білого дому дозволити Києву використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії... спонукають Путіна діяти сміливіше, ніж будь-коли", - пише видання.

Так, Путін продовжує використовувати ядерні погрози, зокрема, нещодавно публічно заявив про те, щоб зробити російську ядерну доктрину більш наступальною. Проте, пише FT, з огляду на перспективи Росії на фронті, малоймовірно, що Путін звернеться до найпотужнішого з наявних у його розпорядженні інструментів, який краще тримати в якості остаточної страховки від поразки.

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Водночас, зазначає FT, у Путіна не бракує інших інструментів.

Наразі основним інструментом ескалації є використання ракет і безпілотників проти енергетичної інфраструктури України. Путін прагне не тільки зупинити військові заводи в Україні, а й вигнати мільйони нових біженців на захід, чинячи тиск на Європу і допомагаючи політикам, які хочуть припинити участь Заходу у війні, зазначає видання.

Крім того, Росія проводить кампанію саботажу в Європі. Російська розвідка націлилася на промислові та логістичні об'єкти, які мають вирішальне значення для виробництва і транспортування зброї в Україну.

Нарешті, Росія готова поділитися з противниками Заходу своїми секретними військовими технологіями. На додачу до передач розробок зброї Китаю та Ірану, Путін уклав оборонний пакт із Північною Кореєю і може допомогти Пхеньяну в розвитку його ядерної та космічної програми. Раніше Путін розмірковував про можливу передачу зброї будь-яким силам, які виступають проти Америки - наприклад, хуситам у Червоному морі.

"Такий підхід Кремля є свідомо нерозважливим, і Путін називає його "заходом у відповідь" у відповідь на західні поставки зброї Києву. Проблема в тому, що ці дії можуть створити ситуації, які Кремль не зможе контролювати", - зазначає FT.

Дії НАТО у відповідь

Як пише FT, НАТО необхідно розробити плани з надання допомоги Україні в зимовий період і підготуватися до можливої хвилі біженців. Крім відновлення військового стримування, Захід повинен зміцнити свої можливості в галузі контррозвідки, боротьби з тероризмом і організованою злочинністю.

Крім того, пише видання. Альянсу слід повернути контроль над управлінням ескалацією в цій війні.

"Варто провести чесну дискусію про межі прямої участі НАТО та узгодити деякі правила, як говорити про них на публіці. Якнайбільше делікатних кроків має бути зроблено далеко від очей громадськості, щоб не підживлювати завзяття Путіна до відплати. Канали для обговорення з Москвою питань зниження ризиків повинні залишатися відкритими", - вважають аналітики видання.

Саміт НАТО в США

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що на саміті НАТО наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення членства в Альянсі.

4 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО під час ювілейного саміту організації, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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