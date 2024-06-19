Очікуються десятки безпекових угод з Україною ще до початку заходу.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що липневий саміт НАТО у Вашингтоні зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі.

"Саміт буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України, який вона розвивала з першого дня", - сказав очільник американської дипломатії під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, за останні тижні США та інші союзники доклали зусиль для зміцнення підтримки України у відбитті агресії РФ. Партнерам важливо знати, що Збройні сили України мають усе необхідне для зміцнення лінії фронту та зупинки просування окупаційних військ.

Відео дня

Глава Держдепартаменту нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду. Блінкен зауважив, що ця угода стала 17-ю після того, як президент Джо Байден оголосив про відповідну ініціативу під час саміту G7 рік тому.

"До саміту НАТО, ми очікуємо, що близько двадцяти, а можливо і більше, країн, підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною. Це чіткий доказ, що всі наші країни-партнери підтримують Україну в довгостроковій перспективі", - наголосив очільник американської дипломатії.

Він додав, що Штати також посилюють санкційний тиск на Росію, щоб змусити її зупинити агресію.

"Якщо Путін вважає, що може пережити Україну чи будь-кого з нас, він помиляється. Наша допомога демонструє практичні результати, країна може відбити російську агресію. Однак у майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на ногах в економічному, військовому та демократичному аспектах. Саміт НАТО буде сприяти реалізації цих зусиль", - підсумував Блінкен.

Саміт НАТО - що відомо

Як писав УНІАН, 32 країни-члени НАТО зберуться 9-11 липня у Вашингтоні, аби відзначити 75-ту річницю створення Альянсу. Очікується, що саміт зосередиться на будівництві оборонного виробництва та досягненні планових показників оборонного бюджету через загрози з боку РФ.

Віце-прем’єр-міністра України з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина додала, що Київ очікує від саміту рішень, які "допоможуть суттєво зміцнити обороноздатність країни та її здатність протистояти російській агресії, а також стати запобіжником від повторних нападів у майбутньому".

"Ми також очікуємо конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності", - наголосила вона.