НАТО запропонує Україні 'конкретні шляхи' до членства в Альянсі, - Держдеп США

У підсумковій декларації майбутнього саміту країни-члени НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу. Втім, конкретне формулювання ще узгоджують.

На саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення членства в Альянсі.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, інформує "Голос Америки". За його словами, у підсумковій декларації країни-члени НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу. Втім, конкретне формулювання ще узгоджують.

Також Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

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На саміт у Вашингтоні запросять міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. За словами Джонса, розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю є одним з ключових пунктів порядку денного.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що треба знати

Лідери НАТО збираються на саміт Організації Північноатлантичного договору у Вашингтоні з 9 по 11 липня, щоб частково відсвяткувати 75-ту річницю військового Альянсу.

Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг розповіли про очікування від саміту лідерів Альянсу. Зеленський наголосив на готовності членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, передусім системами протиповітряної та протиракетної оборони.

При цьому видання Reuters повідомило, що Україна отримає "хороші новини" у своєму прагненні отримати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО.

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