Росія не є непереможною, додав він.

Прагнення російського диктатора Путіна затвердити своє домінування в Європі не закінчиться в Україні, Москва готується до тривалого конфлікту із Заходом.

З цією заявою у Європейському парламенті виступив прем'єр Фінляндії Петтері Орпо, пише Newsweek. Він підкреслив, що Росія не є непереможною, тому партнери мають прийняти виклик підтримки України та послабити Москву, яка є довгостроковою загрозою для Європи.

"Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо адекватно відповісти на цей виклик, найближчі роки будуть сповнені небезпеки і навислої загрози нападу. Ми повинні вже зараз заявити про свою підтримку Україні, щоб вона перемогла у цій війні, і в той же час посилити нашу власну обороноздатність", - додав він.

Прем'єр зазначив, що ціна російського військового успіху в Україні набагато перевищить інвестиції, необхідні для підтримки України. "Кожен євро, витрачений на Україну сьогодні, є низькою ціною в порівнянні з альтернативною вартістю у разі перемоги Росії", - підкреслив Орпо.

Вступ Фінляндії на НАТО:

Нагадаємо, що країна ухвалила рішення про членство у Північноатлантичному Альянсі після початку повномасштабної війни проти України. 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО і стала 31 членом Альянсу.

В останньому інтерв'ю Путін заявив, що країни мали "ідеальні стосунки", тому він нібито не розуміє цього рішення. За його словами, Москва прибрала свої війська з фінського кордону, однак тепер там з'являться і солдати, і системи ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: