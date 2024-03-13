Президент Польщі зустрівся з Байденом і спікером Джонсоном у Вашингтоні.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін нападе на інші держави, якщо Кремль виграє війну проти України. Політик спробував переконати США схвалити пакет допомоги Києву.

"Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін - УНІАН) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (росіян - УНІАН) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані", - цитує Дуду видання Bloomberg.

Коментарі Дуди прозвучали після того, як він разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском відвідав Білий дім у критичний момент війни в Україні. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються.

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Витрати на НАТО

Візит Дуди до Вашингтона був приурочений до 25-ї річниці членства Польщі в НАТО. Польський президент повторив свої заклики до членів Альянсу підвищити свої зобов'язання щодо витрат на оборону. Байден похвалив Польщу за те, що вона витрачає на оборону майже 4 % від ВВП, що вдвічі перевищує поріг у 2 %, встановлений для членів НАТО. Дуда домагався підвищення порога до 3%.

У деяких зарубіжних столицях зростає занепокоєння з приводу майбутнього військового Альянсу і загалом зобов'язань США перед своїми союзниками.

Відповідаючи на запитання про те, як він переконає членів НАТО збільшити свої внески, Дуда навів як приклад первісний опір відкриттю переговорів про вступ України до Європейського союзу відразу після початку російського вторгнення.

"Через два-три місяці вони вже говорили зовсім інші речі", - заявив Дуда.

Допомога Україні - головні новини

Колишній президент Дональд Трамп, ймовірний кандидат від Республіканської партії, заявив, що під час свого президентства дозволить Росії робити "все, що вона захоче" з країнами, які не виконують зобов'язань щодо оборонних витрат альянсу. Трамп також критикує допомогу США для України.

12 березня Білий дім оголосив про виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, що стало останньою спробою адміністрації Байдена домогтися допомоги в умовах глухого кута в Конгресі. Допомога США застопорилася, оскільки республіканці в Палаті представників використовують прохання Байдена як важіль, щоб домогтися поступок у внутрішніх суперечках щодо імміграційної та прикордонної політики.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Вашингтона зустрівся зі спікером Палати представників республіканців Майком Джонсоном, і заявив, що наголосив представникам і сенаторам США на необхідності протистояти загрозі з боку Росії.

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