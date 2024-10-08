За словами Френка Маккензі, Тегеран опинився загнаним у кут.

Іран перебуває у відчаї через загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це заявив колишній командувач американськими силами на Близькому Сході Френк Маккензі, повідомляє Politico.

За його словами, Тегеран нині опинився загнаним у кут після не особливо успішного ракетного удару по Ізраїлю кілька днів тому:

"Їхній головний союзник у регіоні, Хезболла, була обезголовлена, а її власні наступальні можливості серйозно обмежені. Хезболла дуже обмежена. Тож Іран у них на задньому плані".

За словами військового, нині в Ізраїля є багато варіантів подальшого розвитку подій.

"Вони можуть вибрати щось, що буде дуже ескалаційним, з точки зору удару по самому верховному лідеру, можливо, або по ядерних об'єктах, або по нафтовій інфраструктурі, або вони можуть дивитися на цілі військової розвідки. У них є широкий вибір варіантів, з яких вони можуть вибрати", - вважає Маккензі.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль ліквідував нового ватажка "Хезболли". За інформацією місцевих ЗМІ, Хашим Сафі ад-Дін був ліквідований внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Сафі ад-Дін очолив "Хезболлу" кілька днів тому, після ліквідації Хасана Насралли, який керував цим угрупованням більше 30 років.

Також мі писали, що екс-президент США, нинішній кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп висловився за атаку по ядерних об'єктах Ірану. Він, зокрема, розкритикував чинного главу держави Джо Байдена, який закликав Ізраїль до стриманості.

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