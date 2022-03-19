Саме Москва має добре задокументовану історію застосування хімічної зброї, а не Україна.

Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї в порушення міжнародного права.

Про це йдеться у заяві низки країн – США, Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії та Великобританії. Країни назвали дії Росії черговою спробою використати Раду Безпеки ООН для відмивання та поширення своєї дезінформації, а також для того, щоб "виправдати свою неспровоковану та брутальну атаку на Україну".

18 березня Рада Безпеки вдруге з моменту с початку російського вторгнення зібралася за ініціативою Росії, аби обговорити ситуацію щодо нібито наявності в Україні біолабораторій, де буцімто здійснювалась "військово-біологічна програма" під наглядом Міноборони США.

У заяві зазначається, що засідання та "ця брехня" ініційовані Росією з метою зняти з неї відповідальність за війну, а також гуманітарну катастрофу, яку вона спричинила.

"Як ви всі знаєте – і ми повинні нагадати громадськості – саме Москва тривалий час підтримує програму біологічної зброї в порушення міжнародного права, а не Україна. Саме Москва має добре задокументовану історію застосування хімічної зброї, а не Україна. І саме Москва розпочала цю безглузду війну", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що РФ може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні.

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