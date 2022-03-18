Українська розвідка інформує про потенційну загрозу використання Росією хімічної зброї.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголошує, що Росія готується до жахливої провокації з міфічними "біолабораторіями" - потім звинуватить у ній Захід.

Як повідомляє прес-служба міністерства, про це Верещук сказала в ефірі британського телеканалу GB news.

Зокрема, Верещук зауважила, що українська розвідка інформує про потенційну загрозу використання Росією хімічної зброї.

"РФ готується до жахливої провокації, оперуючи міфічними "біолабораторіями", аби потім звинуватити у цьому Захід. Але всі речі, які ми спільно робимо із американцями чи британцями, є офіційними і публічними. Проте, Росія хоче застосувати хімічну зброю і зараз наше населення вивчає, що слід робити у разі такої атаки", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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