Таким чином окупанти шукають можливості зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення вторгнення в Україну.

Росія шукає будь-які можливості знайти й зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну. В Офісі президента не виключають, що РФ застосує хімічну зброю.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війна для РФ – це потужні подальші юридичні претензії та розгромні судові процеси. Конкретні. У міжнародних судах. Розуміючи це, політичне керівництво Росії шукає будь-які можливості знайти й зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну. Так, сьогодні за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з украй цинічним та фейковим порядком денним: "Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні", - зазначив він.

За словами Подоляка, не зважаючи на те, що для будь-кого у світі зрозуміла безпідставність і брехливість усіх російських публічних заяв (і це попри феєричні витрати на лобі та пропаганду), Росія таки намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України.

"Нонсенс? Так. Але ж Росія давно не послуговується логікою. Тому США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян. На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи "яструбів" Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України", - наголосив Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів", і відзначило, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

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