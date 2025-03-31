Там навіть повідомили, що вже є низка компаній, готових до співробітництва з американцями.

США та РФ почали обговорювати спільні проєкти у сфері видобутку корисних копалин, повідомив голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв в інтерв’ю "Известиям".

"Корисні копалини - важлива сфера для співпраці, і ми вже розпочали обговорення різних проєктів у цій галузі на території Росії", - сказав російський чиновник і додав, що низка компаній уже виявила зацікавленість.

При цьому конкретних компаній чи додаткових деталей переговорів він не розкрив.

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Пропагандистське видання стверджує, що питання співпраці може обговорюватися під час наступного раунду російсько-американських переговорів, який заплановано на середину квітня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше Дмитрієв заявляв, що РФ має значно більші запасии корисних копалин, ніж Україна, і може співпрацювати у цій галузі як зі США, так і з іншими країнами.

Угода про корисні копалини

27 лютого стало відомо, що РФ і США обговорюють майбутню співпрацю і визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Зокрема, обговорювалися питання розвідки природних ресурсів і торговельних шляхів. Співпраця в галузі розвідки енергоресурсів також розглядається як ціль США.

А 28 лютого спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткоф заявив, що у США припускають можливість співпраці з розробки родовищ корисних копалин не тільки з Україною, а й із РФ.

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