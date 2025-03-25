Пєсков: Зміст переговорів зі США точно не оприлюднять

Він зазначив, що підсумки перемовин вже аналізуються у Москві та Вашингтоні.

Зміст переговорів делегацій Росії та Сполучених Штатів у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не оприлюднюватимуть. Про це заявив прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському "РИА-Новости".

"Підсумки довгих переговорів делегацій Росії та США в Ер-Ріяді доповіли столицям (Москві та Вашингтону - УНІАН). Вони зараз аналізуються", - сказав Пєсков.

Він уточнив, що зміст двосторонніх перемовин точно не оприлюднюватимуть. Контакти делегацій мали технічний характер.

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Також Пєсков зазначив, що поки що у планах немає розмови Путіна та Трампа. Втім, таку бесіду можуть швидко організувати "за необхідності".

За словами речника Путіна, можливість зустрічі представників США, Росії та України поки що не обговорюється. Розмов щодо цього нема.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори українських та американських делегацій. Після них міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що діалог був ефективним.

Після переговорів представників США і РФ, які вчора тривали цілий день, стало відомо, що українська делегація залишиться в Саудівській Аравії ще на один день, щоб зустрітися з американськими колегами.

За даними ЗМІ, переговори представників США та РФ, які були зосереджені на спробах досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, були представлені Вашингтоном як крок у зусиллях президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

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