У Сполучених Штатах Америки натякнули на можливість співпраці з розробки родовищ корисних копалин не тільки з Україною, а й із Росією. Заяву про це зробив спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткофф.
"Поклади мінералів в Україні досить великі, але, до речі, вони досить великі і в Росії. І я думаю, що у Сполучених Штатів із Росією буде багато можливостей, коли мирну угоду буде укладено", – сказав він в ефірі Fox News.
Коли його запитали, чи означає це, що Штати займатимуться видобутком корисних копалин і в Росії, спецпосланець відповів ствердно:
"Я думаю, що між двома країнами буде багато можливостей для економічного співробітництва. Так", – заявив Стівен Віткофф.
Корисні копалини: США і Росія
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Російська Федерація готова співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки в галузі рідкоземельних металів.
NBC News писав, що РФ запропонувала США частку корисних копалин з окупованих територій України. Представники Кремля озвучили цю ідею під час зустрічі російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, яка відбулася 18 лютого.
Зазначається, що у Трампа поки що не взяли на себе зобов'язань щодо укладення угоди з Росією про рідкоземельні мінерали, але й не виключили таку можливість.