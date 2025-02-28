На думку Віткоффа, між двома країнами "буде багато можливостей для економічного співробітництва".

У Сполучених Штатах Америки натякнули на можливість співпраці з розробки родовищ корисних копалин не тільки з Україною, а й із Росією. Заяву про це зробив спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткофф.

"Поклади мінералів в Україні досить великі, але, до речі, вони досить великі і в Росії. І я думаю, що у Сполучених Штатів із Росією буде багато можливостей, коли мирну угоду буде укладено", – сказав він в ефірі Fox News.

Коли його запитали, чи означає це, що Штати займатимуться видобутком корисних копалин і в Росії, спецпосланець відповів ствердно:

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"Я думаю, що між двома країнами буде багато можливостей для економічного співробітництва. Так", – заявив Стівен Віткофф.

Корисні копалини: США і Росія

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Російська Федерація готова співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки в галузі рідкоземельних металів.

NBC News писав, що РФ запропонувала США частку корисних копалин з окупованих територій України. Представники Кремля озвучили цю ідею під час зустрічі російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, яка відбулася 18 лютого.

Зазначається, що у Трампа поки що не взяли на себе зобов'язань щодо укладення угоди з Росією про рідкоземельні мінерали, але й не виключили таку можливість.

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