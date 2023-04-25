Німецькі дипломати сказали, що не доступні для цинічних пропагандистських ігор.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проігнорувала засідання Ради Безпеки ООН під головуванням глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Як пише Bild, вона була запрошена на засідання Радбезу, проте замість цього зайнялася питанням порятунку громадян Німеччини з Судану. "︎Кажучи простою мовою: Бербок навмисно відмовила Лаврову "в її вусі", не бажаючи слухати його брехню", - пише видання.

Німецькі дипломати сказали журналістам, що Лавров хотів продемонструвати на засіданні Радбезу, що "все йде своєю чергою", поки Росія з усією жорстокістю продовжує свою незаконну агресивну війну.

Відео дня

"Ми не доступні для таких цинічних і прозорих пропагандистських ігор", - додали вони.

Росія головує в Радбезі ООН: що відомо

Як відомо, Росія головує в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй протягом квітня цього року.

Президент України Володимир Зеленський назвав це банкрутством Радбезу ООН як міжнародної інституції. Також той факт, що Росія стала головою Радбезу ООН під час жорстокої війни проти України, засудив ряд країн.

За даними Politico, в цьому місяці Сполучені Штати Америки знизили рівень свого представництва в Радбезі.

Вчора і сьогодні Лавров головував особисто. Відомо, що генсек ООН Антоніу Гуттереш, а також представники США, Великої Британії та Швейцарії під час засідання засудили російське вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: