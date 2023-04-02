Європейський Союз виступить проти будь-яких зловживань з боку російського головування.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував головування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН. Він наголосив, що це "доречно для першоквітневого Дня дурнів".

"Сьогоднішнє головування Росії в Раді Безпеки ООН доречно для першоквітневого Дня дурнів. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правових рамок ООН", – написав Боррель в Twitter.

Чиновник наголосив, що Європейський Союз виступить проти будь-яких зловживань з боку російського головування.

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Головування Росії в Радбезі ООН

1 квітня Росія вступила на пост голови в Раді Безпеки ООН. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс "привітав" РФ, підкресливши, що чекає "енергійних дискусій за пропозицією України щодо призначення ваших військових кораблів".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця подія показує "повне банкрутство таких інститутів", як Радбез ООН. Він додав, що ця новина абсурдна і деструктивна.

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