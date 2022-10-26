Це регулярні щорічні навчання Росії, про які вона вже попередила Сполучені Штати, повідомили в Пентагоні.

Росія повідомила США про заплановані щорічні ядерні навчання "Грім".

Про це заявив журналістам під час брифінгу представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він зазначив, що мова йде про регулярні навчання з ядерного стримування, які Росія проводить щороку.

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"Так, США були повідомлені. І, як ми наголошували раніше, це регулярні щорічні навчання Росії. Отже, у цьому відношенні Росія дотримується своїх зобов’язань щодо контролю над озброєннями та своїх зобов’язань щодо прозорості – надсилати такі повідомлення. Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо стежити", - сказав Райдер.

Разом із тим він відмовився надавати будь-яку додаткову інформацію щодо цього питання.

Ядерні навчання "Гром" - що відомо

Росія проводить навчання з ядерного стримування "Грім" щорічно, і за договором зі США має попереджати про них заздалегідь.

Точні дати проведення цих навчань наразі невідомі, але вони стануть другими за цей рік. Перші відбулися 19 лютого, за п'ять днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як зазначає видання Defense Express, Росія планує провести "Грім" після інших навчань з ядерного стримування - "Стійкий полудень" - які почалися 17 жовтня й триватимуть до 30 жовтня.

Очікується, що цього разу Росія проводитиме перевірку міжконтинентальних балістичних ракет, ключовим районом випробувань скоріш за все стане північ РФ. Мова йде про запуски з підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний пуск РС-28 "Сармат".

Варто зазначити, що під час таких випробувань справжній ядерний заряд не використовується згідно з довогором від 1963 року, і поки що сторони його дотримувалися.

Нагадаємо, одночасно з російськими навчаннями "Стійкий полудень" навчання з ядерного стримування в Європі Steadfast Noon почали й країни НАТО. У них візьмуть участь 60 літаків із 14 країн. Ці навчання також є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі.

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