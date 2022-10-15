В НАТО підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані з подіями в світі.

В понеділок НАТО починає навчання з ядерного стримування в Європі Steadfast Noon, в яких візьмуть участь 60 літаків з 14 країн.

Для участі в навчаннях США надішлють ядерний бомбардувальник B-52, передає Голос Америки.

"Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

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В Альянсі підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі.

Наприкінці жовтня Росія зазвичай проводить власні ядерні навчання "Гром". США будуть стежити за цими російськими навчаннями, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Навчання включають масштабні маневри стратегічних ядерних спроможностей а також запуски ракет.

"Росія, ймовірно, вважає, що ці навчання допоможуть їй показати свою силу, особливо з огляду на нещодавні події, але ми знаємо, що російські ядерні підрозділи активно тренуються у цей час року", - сказав Кірбі.

Попри заяви Путіна у Білому домі не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію", - сказав Кірбі.

Ядерні погрози Путіна

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, а США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики вважають, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

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