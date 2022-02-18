У Міноборони РФ стверджують, що навчання були заплановані заздалегідь.

У Росії у суботу, 19 лютого, пройдуть планові навчання сил стратегічного стримування. Вони передбачають серед іншого пуски балістичних та крилатих ракет.

Про це пишуть "РИА Новости" з посиланням на інформацію Міноборони РФ.

Керувати навчаннями буде президент РФ Володимир Путін. До них залучать Повітряно-космічні сили, Південний військовий округ, ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Чорноморський флот.

"Навчання сил стратегічного стримування були сплановані раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів і стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних і неядерних сил", - заявили в Міноборони РФ.

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Напередодні в Кремлі назвали "необґрунтованими звинуваченнями" заяви США і НАТО про те, що Москва не відводить свої війська від кордону з Україною, і додали, що для згортання військових навчань потрібен час.

Як відомо, Міноборони РФ неодноразово заявляло про відведення техніки від українського кордону, проте західні розвідки й НАТО цю інформацію не підтверджують.

Зазначимо, раніше в "Енергоатомі" заявляли, що в разі загострення військового конфлікту на українському кордоні і вторгнення російських військ на територію України, наші реактори вціліють при попаданні в них летять предметів.