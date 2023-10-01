Обіцяна їм зарплата в 100 разів перевищує середньомісячну зарплату на Кубі.

Росія у зв'язку з дефіцитом солдатів для війни в Україні проводить мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також шукає добровольців за кордоном. Як повідомляє Reuters, зокрема, йде активне вербування громадян Куби для участі у війні, підготовку перед відправкою на фронт пройшли вже понад 100 кубинців.

Як пише видання, кубинським добровольцям Росія готова платити по 200 тис.рублів ($2100) на місяць, і вони охоче погоджуються, оскільки це більш ніж в 100 разів перевищує середньомісячну державну зарплату на Кубі, що становить $17. При цьому контракт укладається на один рік і передбачає бонус у розмірі 195 000 рублів ($2 000), а також 15 днів відпустки після перших шести місяців роботи.

Reuters вдалося ідентифікувати кількох новобранців, які зголосилися поїхати до Росії на військову службу після пропозицій у соціальних мережах. Серед них виявилися будівельники, власник магазину, співробітник НПЗ і телефонної компанії.

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Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що посольство України в Гавані зв'язалося з кубинською владою з цього приводу.

Крім того, представник Держдепартаменту США висловив глибоку стурбованість повідомленнями про вербування кубинців і заявив, що США уважно стежать за ситуацією.

Росія знайшла на Кубі джерело добровольців для участі у війні

Раніше на Кубі заявили про спроби ліквідувати мережу з торгівлі людьми, яка діяла з Росії з метою вербування кубинців до складу ЗС РФ для участі у війні проти України.

Фахівці повідомили, що на Кубі, станом на початок вересня, затримано 17 осіб, пов'язаних з цією злочинною мережею. З них троє брали участь у схемі вербування, якою "керували" з-за кордону. Ще чотирнадцять осіб зізналися, що приєдналися до так званої "СВО" за власним бажанням в обмін на обіцянку на проживання в євразійській країні і істотну грошову винагороду.

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