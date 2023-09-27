Окупанти вручають чоловікам повістки для постановки на облік у військкоматах.

Росіяни продовжують проводити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема, на Херсонщині, видаючи паспорти РФ, вони вручають чоловікам повістки до військкомату для постановки на облік. Про це повідомляє Центр національного спротиву .

У відомстві зазначають, що гауляйтери запевняють: це лише планові заходи. Хоча раніше ці ж самі гауляйтери говорили, що жодного військового обліку на окупованій території не буде.

"Зауважимо, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові ЗС РФ. Наразі саме вони вчиняють міжнародні злочини, коли вербують і готуються мобілізувати населення окупованих територій", - йдеться у повідомленні ЦНС.

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Там додали, що кожен військовий злочинець буде встановлений та покараний за злочини проти народу України.

Ситуація на південному фронті

ЗСУ продовжують знищувати окупантів на Півдні. Зокрема, за минулу добу ліквідовано десятки військових РФ. Також підтверджено знищення трьох гармат противника, бронетранспортера та одного БТР. Росіяни вивели 8 кораблів. З них 7 - в Чорному та один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

При цьому стало відомо, що росіяни вдарили по житловому кварталові в Херсонській області , 12 людей - поранені. Снаряди розірвалися на території навчальних закладів, заводів, пенітенціарної установи у Херсоні та медичного закладу у Бериславі.