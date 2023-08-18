Як зазначає WP, Росія націлюється на людей, чий вік і походження менш імовірно привернуть увагу служб безпеки, віддаючи перевагу біженцям і молодим людям у віці близько 20 років.

Російські спецслужби через Інтернет вербують у Польщі агентів, у тому числі серед українських біженців, для відстеження транзиту зброї в Україну. Як пише WP, такі вакансії почали з'являтися в Інтернеті на початку року.

Видання нагадує, що раніше в Польщі розкрили велику шпигунську мережу, яка співпрацює з російськими спецслужбами. За словами польських слідчих, протягом декількох тижнів агентам було доручено розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць і заховати пристрої стеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшов новий наказ про пуск під укіс поїздів, що везуть зброю на Україну.

Польська влада тепер вважає, що замовником було російське агентство військової розвідки, ГРУ, і що зірвана операція являла собою найсерйознішу російську загрозу на території НАТО з початку вторгнення РФ в Україну минулого року.

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Мета Росії полягала в тому, щоб зірвати збройовий потік, що проходить через Польщу, на частку якого припадає понад 80 відсотків військової техніки, що поставляється в Україну.

"Не маючи можливості або не бажаючи покладатися на власних оперативників, Росія зібрала команду дилетантів, в тому числі за допомогою російськомовних повідомлень в Telegram-каналах в Польщі, які часто відвідують українські біженці. Якби це вдалося, схема могла б окупитися на декількох рівнях — уповільнити поставки зброї і розпалити невдоволення 1,5 мільйонами українців, які втекли до Польщі з початку війни. Навіть у разі невдачі зворотна сторона для Москви була обмеженою: в польську в'язницю потрапляли в основному переміщені українці, а не оперативники ГРУ", - йдеться в статті.

Шпигуни на аутсорсингу

Схема в Польщі відображає модель аутсорсингу, давно використовувану терористичними групами, з використанням онлайн-методів для вербування оперативників і дистанційних атак.

За словами польських чиновників, повідомлення, що використовуються для залучення потенційних новобранців, були розкидані серед пропозицій роботи, порад по житлу та інтернет-шахрайства в каналах Telegram, які часто відвідують групи біженців в Польщі.

Агентам обіцяли платити від декількох доларів за графіті, до 12 доларів за плакат. Згідно з інформацією, наданою польською розвідслужбою, там були листівки і транспаранти з написами "Польща ≠ Україна", "НАТО, йдіть додому" і "не БАЙДЕН".

За словами офіційних осіб, поширення таких матеріалів переслідувало дві мети: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також перевірку готовності новобранців виконувати більш серйозні завдання.

Тим, хто надав підтверджуючі фотографії, давали більш небезпечні завдання - збирати звіти і фотографії з залізничних станцій, аеродромів і морських портів.

За словами офіційних осіб, рекрутам платили в криптовалютах і банківськими переказами з банківських рахунків, які неможливо відстежити. Найдорожче коштували завдання про сходження з рейок, підпали і вбивства, хоча навіть вони коштували всього кілька сотень доларів.

За словами офіційних осіб, Росія, схоже, націлювалася на новобранців, чий вік і походження менш імовірно привернуть увагу служб безпеки. Більшості було за 20, а одному всього 16.

Зазначалося, що операція була заснована на класичній структурі осередків, в кожній з яких був лідер, довірена особа російських спецслужб. Ті, хто знаходився на нижчих рівнях, не мали ніякої інформації і не знали один одного, якщо це не було потрібно.

"Польські офіційні особи, які брали участь у розслідуванні, описали цей випадок як не схожий ні на один інший, з яким вони стикалися, відображаючи рівень імпровізації з боку російських шпигунських служб", - наголошується в статті.

Російські шпигуни в Білорусі

На початку липня в Польщі викрили найбільшу в історії країни розвідувальну мережу РФ, яка була створена на початку 2023 року. Метою російських диверсантів, серед іншого, були диверсії на залізниці проти поїздів, які перевозять зброю і гуманітарну допомогу в Україну.

Серед затриманих були громадяни України та Білорусі.

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