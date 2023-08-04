Він приїхав до країни у 2021 році, коли Польща давала прихисток багатьом політичним біженцям з Білорусі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW ) затримало чергового, вже шістнадцятого підозрюваного в участі в російській шпигунській мережі. Як повідомляє видання Wgospodarce.pl, він є громадянином Білорусі.

"ABW затримала ще одного, вже шістнадцятого, підозрюваного в участі в російській шпигунській мережі. Білорус Міхаїл А. брав участь у розвідці військових об'єктів і портів. Він також проводив пропагандистську діяльність на користь Росії. Його заарештували", – написав у Twitter глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

Зазначається, що 39-річний громадянин Республіки Білорусь був затриманий 1 серпня. Він кілька років проживав на території РФ. У 2008-2010 роках працював у Москві, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. У Росії відбув шестирічний термін увязнення.

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До Польщі він приїхав у 2021 році та зв’язався з координатором шпигунської мережі.

Його завданнями були розвідка критичної інфраструктури, у тому числі військових районів і об’єктів, а також морських портів, а також проведення диверсійної діяльності, спрямованої на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі нагадали, що раніше у цій справі було затримано 15 осіб. Усі вони заарештовані за рішенням суду.

Діяльність викритої шпигунської мережі полягала у розвідці військових об’єктів та критичної інфраструктури в Польщі, моніторингу та документуванні транспортування військової та гуманітарної допомоги для України. Також група мала проводити підготовку до пускання з рейок потягів із гуманітарною допомогою для України, підпалів майна та автомобілів, побиття людей.

Члени групи також мали вести пропагандистську діяльність, спрямовану на розпалювання настроїв у Польщі проти українського народу та допомоги Україні з боку Польщі.

Російські шпигуни в Польщі

На початку липня у Польщі викрили найбільшу в історії країни розвідувальну мережу РФ, що була створена на початку 2023 року. Метоюб російських диверсантів, серед іншого, були диверсії на залізниці проти поїздів, які перевозять зброю та гуманітарну допомогу до України.

У березні також повідомлялося про ліквідацію у Польщі російської шпигунської мережі.

Польща прийняла багато білолрусів після незаконних президентських виборів

У 2020-2021 роках, після недемократичних виборів, на яких переміг диктатор Олександр Лукашенко, у Білорусі відбулися акції проотесту. Однак силовики Лукашенка змоги придушити повстання.

Тоді Польща відкрила кордони для політичних біженців з Білорусі, надаючи притулок всім, хто відчував тиск через політичні переконання.

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