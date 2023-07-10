Польські правоохоронці затримали російського шпигуна. Підозрюваний виявився громадянином України.
"Затримано ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами. Росія систематично надсилала йому винагороду", - заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінськи.
Національна прокуратура повідомила, що затриманий є громадянином України. Він знаходиться на території Польщі з 2019 року. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Відзначається, що це вже 15 осіб, затриманих в рамках розслідування шпигунської мережі, що співпрацює з російськими спецслужбами. Підозрювані, ідентифіковані як іноземці зі східних країн, вели розвідувально-пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсії за дорученням російської розвідки.
Наприкінці червня спецслужби затримали росіянина, підозрюваного у шпигунстві. Прокурор Люблінського відділення управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури пред'явив затриманому звинувачення в участі в організованій злочинній групі і розвідці проти інтересів Польщі. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
В ході слідства було встановлено, що затриманий є професійним спортсменом клубу першої ліги. ЗМІ встановили, що мова йде про хокеїста Максима с.у Польщі він повинен був здійснювати діяльність, пов'язану з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури в декількох воєводствах. Він також повинен був інформувати своїх замовників про результати розвідки, за що і отримував винагороду. Затриманий громадянин РФ перебуває у Польщі з жовтня 2021 року.
Російські шпони в Європі - останні новини
На початку року видання The Washington Post пише, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Європі майже знищили російську шпигунську мережу. Пізніше видання Politico повідомило, що Кремль намагається відновити мережу шпигунів в Європі. Крім того, Москва намагається відродити шпигунський центр на Кубі.
27 червня Федеральна розвідувальна служба Швейцарії повідомила, що Швейцарія виявилася одним з "лідерів" в Європі за кількістю російських шпигунів в країні.