Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

Польські правоохоронці затримали російського шпигуна. Підозрюваний виявився громадянином України.

"Затримано ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами. Росія систематично надсилала йому винагороду", - заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінськи.

Національна прокуратура повідомила, що затриманий є громадянином України. Він знаходиться на території Польщі з 2019 року. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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Відзначається, що це вже 15 осіб, затриманих в рамках розслідування шпигунської мережі, що співпрацює з російськими спецслужбами. Підозрювані, ідентифіковані як іноземці зі східних країн, вели розвідувально-пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсії за дорученням російської розвідки.

Наприкінці червня спецслужби затримали росіянина, підозрюваного у шпигунстві. Прокурор Люблінського відділення управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури пред'явив затриманому звинувачення в участі в організованій злочинній групі і розвідці проти інтересів Польщі. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

В ході слідства було встановлено, що затриманий є професійним спортсменом клубу першої ліги. ЗМІ встановили, що мова йде про хокеїста Максима с.у Польщі він повинен був здійснювати діяльність, пов'язану з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури в декількох воєводствах. Він також повинен був інформувати своїх замовників про результати розвідки, за що і отримував винагороду. Затриманий громадянин РФ перебуває у Польщі з жовтня 2021 року.

Російські шпони в Європі - останні новини

На початку року видання The Washington Post пише, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Європі майже знищили російську шпигунську мережу. Пізніше видання Politico повідомило, що Кремль намагається відновити мережу шпигунів в Європі. Крім того, Москва намагається відродити шпигунський центр на Кубі.

27 червня Федеральна розвідувальна служба Швейцарії повідомила, що Швейцарія виявилася одним з "лідерів" в Європі за кількістю російських шпигунів в країні.

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