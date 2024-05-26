КНДР може приурочити запуск до одного з великих дипломатичних заходів за участю Південної Кореї.

Велика кількість російських експертів прибула до Північної Кореї для надання допомоги із запуску супутників-шпигунів, і Пхеньян збільшив кількість випробувань двигунів, щоб відповідати їхнім "високим" стандартам. Про це пише Yonhap, посилаючись на представника оборонного відомства Південної Кореї.

За словами чиновника, після того як торік президент Росії Володимир Путін пообіцяв підтримати супутникову програму КНДР, до Північної Кореї прибуло багато російських техніків, і вони, ймовірно, пред'являють "високі" стандарти, що і стало причиною затримки запуску.

"Північна Корея, можливо, була досить сміливою, щоб проводити запуски, коли вона ще багато чого не знала, але (російські) експерти, ймовірно, сказали їм не робити цього", - сказав чиновник.

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Останнім часом південнокорейські військові посилили спостереження за майданчиком для запуску супутників на північно-західному узбережжі Північної Кореї, після виявлення ознак підготовки до запуску.

"На полігоні виявлено обладнання, що використовується для вимірювання та оцінки траєкторії запуску космічної ракети, що вказує на те, що запуск може відбутися найближчим часом. Передбачувані приготування відбуваються напередодні великих дипломатичних заходів за участю Південної Кореї, що викликає побоювання, що КНДР може приурочити запуск до одного з них, щоб домогтися максимального політичного ефекту", - пише Yonhap.

Так, лідери Південної Кореї, Китаю і Японії зустрінуться на тристоронньому саміті в Сеулі в понеділок, а глави оборонних відомств Південної Кореї, США і Японії проведуть тристоронні переговори в рамках безпекового форуму в Сінгапурі, який пройде з 31 травня по 2 червня.

Супутники-шпигуни КНДР

У 2023 році КНДР здійснила також два невдалі запуски шпигунських супутників. Першу спробу зробили 31 травня: ракета зазнала невдачі через кілька хвилин після старту. Ще одну спробу Пхеньян здійснив наприкінці серпня. Тоді проблеми виникли на третьому ступені ракети-носія.

Апарат "Малліген-1" став першим північнокорейським розвідувальним супутником. Його запустили 21 листопада 2023 року за допомогою ракети-носія "Чхолліма-1" з космодрому Сохе. Супутник призначений для отримання зображень земної поверхні в оптичному діапазоні.

Раніше КНДР стверджувала, що "Малліген-1" зміг зробити фотографії основних військових об'єктів США і Південної Кореї, хоча не надала при цьому жодних доказів.

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