"Жовтневий план" має на меті допомогти повернутися в Білий дім Дональду Трампу, з яким Путін хоче домовитися про закінчення війни в Україні на власних умовах.

Адміністрація Байдена дедалі більше занепокоєна тим, що військовий союз між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, який зміцнюється, може значно посилити ядерний потенціал Пхеньяну та напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили NBC News шестеро високопосадовців з американських чиновників.

Співрозмовники NBC також побоюються, що Північна Корея може зробити найбільш провокаційні за останнє десятиліття військові дії напередодні президентських виборів у США, можливо, за наполяганням Путіна.

За їхніми словами, цей час може бути обрано для того, щоб викликати заворушення в іншій частині світу, поки американці вирішують, кого відправити в Білий дім - президента Джо Байдена або колишнього президента Дональда Трампа.

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Очікується, що найближчими тижнями Путін відвідає Північну Корею і зустрінеться з Кімом, і американські чиновники вважають, що вони закріплять нову угоду з розширення поставок військових технологій Пхеньяну.

Співробітники американської розвідки вважають, що Путін надає Північній Кореї технології атомних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на відправку Пхеньяном у Росію великої кількості боєприпасів.

Чиновники також стурбовані тим, що Росія може допомогти Північній Кореї завершити останні кроки, необхідні для створення першого підводного човна, здатного запустити ракету з ядерною боєголовкою.

Американські чиновники заявили, що у них немає чіткого розуміння того, які саме технології Росія передає Північній Кореї. На відміну від поставок зброї, які можна відстежити фізично, обмін військовими технологіями не так легко виявити.

Невідомо, чи буде Путін заохочувати Кіма на провокаційні дії, спрямовані на створення так званого "жовтневого сюрпризу" під час президентських виборів у США, але Москва може вагатися щодо такого кроку, вважає другий високопоставлений представник адміністрації. За його словами, Китай, який також зблизився з Росією і допомагає Путіну вести війну в Україні, не хоче нестабільності в регіоні.

Співпраця РФ і КНДР - деталі

США і Південна Корея звинуватили Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України. І Москва, і Пхеньян відкинули звинувачення.

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав своїй армії модернізувати артилерію під час того, як він позував зі снайперськими гвинтівками і випробовував вантажівку, призначену для нової реактивної системи залпового вогню. За словами експертів, такий візит диктатора на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов'язаний із зусиллями з розроблення нових снарядів для постачання "російської військової машини проти України".

Північна Корея може поставити Росії нові реактивні системи залпового вогню. Нещодавно КНДР випробувала нову 240-міліметрову РСЗВ з "керованими" снарядами.

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