Україна не має нічого спільного з тим, що європейські фермери не можуть продати свою агропродукцію.

Масові протести фермерів змусили уряди країн ЄС піти на величезні поступки, а політичні зв'язки Києва з його західними союзниками погіршилися до найслабшого рівня з часу повномасштабного вторгнення Росії. Володимир Путін, мабуть, потирає руки від радості, адже саме він є справжнім натхненником кризи, пише Politico.

Зазначається, що основна причина, чому фермери ЄС не можуть продавати свої товари цього року, не має нічого спільного з Україною та її величезним аграрним сектором. Натомість, це Росія, чий власний рекордний обсяг виробництва агропродукції – з найвищим у світі експортом – призвела до того, що ціни на сільськогосподарські культури впали до такої міри, що фермери в усьому світі потерпають від цього.

"Абсолютно очевидно, що Росія використовує експорт продовольства, особливо пшениці, як форму м'якої сили", – зазначив директор Програми глобальної продовольчої та водної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Кейтлін Велш.

За словами журналістів, завдяки надзвичайно сприятливій погоді Росія виростила безпрецедентні обсяги пшениці за останні два роки і дешево продала її на світовому ринку. Це зупинило бум цін на зерно і знизило їх до довоєнного рівня, що є економічно невигідним для фермерів у таких країнах, як Польща. У відповідь вони заблокували кордон з Україною, звинувачуючи східного сусіда в тому, що він зробив їхній власний врожай збитковим.

І це незважаючи на те, що минулого року уряд у Варшаві в односторонньому порядку заборонив імпорт зерна з України. Після того, як у липні 2023 року Росія зірвала ініціативу з експорту Чорне море, Києву вдалося створити власний коридор, знявши більшу частину тиску з наземних експортних маршрутів через територію ЄС, вважають автори.

У статті вказано, що попри всю увагу до українського імпорту, деякі країни ЄС продовжують використовувати дешеву російську продукцію. Іспанія, Італія та Франція є постійними покупцями російського зерна. На вимогу Польщі, Латвії, Литви та інших східних країн Єврокомісія готова знову запровадити тарифи на імпорт з Росії, що фактично подвоїть його ціну і знизить попит.

"Однак аналітики ринку бачать у цьому кроці радше відволікаючий маневр, аніж реальне вирішення складної економічної ситуації, в якій опинилися європейські фермери, зважаючи на відносно низьку частку ринку ЄС, що припадає на імпорт", – пише видання.

Країнам ЄС краще було б допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію, щоб запобігти глобальному домінуванню Росії, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, кажуть аналітики.

На тлі політичних потрясінь в ЄС Росії значною мірою вдалося відвернути увагу від себе, перенаправивши свій величезний експорт пшениці в інші регіони світу, де вона прагнула зберегти геополітичний вплив. За останній рік Москва відправила сотні тисяч тонн безкоштовного зерна до країн Африки та Азії.

Претензії до української агропродукції

В Євросоюзі наблизились до продовження льотного режиму для українського імпорту, але передбачили низку обмежень. Парламент та Рада Євросоюзу попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український агроекспорт буде продовжено до 5 червня 2025 року.

Однак ЄК може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку Євросоюзу або на ринках однієї чи кількох країн-членів.

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