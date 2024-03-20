Попередня домовленість передбачає призупинення мит ще на рік, але їх можуть у будь який момент запровадити.

Парламент та Рада Євросоюзу, після схвалення євродепутатами, досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах агресивної війни з боку Росії. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український агроекспорт до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року. Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Зазначається, що ЄК може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку Євросоюзу або на ринках однієї чи кількох країн-членів.

Водночас регламент також передбачає "екстрене гальмування" для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме м'яса птиці, яєць та цукру. Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед. Вони також домоглися від ЄК твердих зобов'язань вжити заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

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Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за 2022-2023 роки, то тарифи будуть повторно запроваджені.

"Сьогоднішня угода посилює незмінну прихильність ЄС до підтримки України перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до її перемоги. Націленість Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їх занепокоєння і посилив захисні заходи, які зменшать тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть перевантажені раптовим зростанням українського імпорту", – заявила доповідач Сандра Калнієте.

Тепер Парламент та Рада ЄС мають дати остаточне зелене світло тимчасовій угоді. Нинішнє призупинення дії угоди закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цього терміну.

ЄС запровадив автономні торговельні заходи (ATM), які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС, у червні 2022 року. Ці заходи були продовжені на один рік у 2023 році. У січні Єврокомісія запропонувала призупинити імпортні мита та квоти на український експорт ще на один рік.

Спрощена торгівля з ЄС

На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС. Вони посилили гарантії для фермерів ЄС на випадок зростання української продукції.

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