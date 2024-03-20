На його думку, шлях до вирішення прооблем польських протестувальників не має загрожувати транзиту вантажів між Україною та Польщею.

Кордон між Україною і Польщею треба розблокувати. Про це сказав віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на прес-конференції в Брюселі.

"Стосовно блокування кордону - так, нам відомо про це. Ми уважно відстежуємо ці події. Звісно, кордон має бути розблокований. Незалежно від причини, через яку вони можуть сперечатися, це має бути вирішено іншими засобами, бо з військової точки зору, ми повинні мати вільний транзит між Україною і усім Європейським Союзом для військових і цивільних цілей", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС сказав, що розуміє про існування занепокоєнь, але шлях їхнього розв'язання не має загрожувати транзиту між Україною та Польщею у цей критичний момент.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, у Центрі протидії дезінформації РНБО України заявили, що блокування кордону з Україною з боку польських перевізників шкодить передусім польській економіці. Акції поляків на кордоні завдають шкоди польській міжнародній торгівлі, ринку праці та б'ють по сфері обслуговування.

Тим часом польські протестувальники почали блокувати на кордоні рух не лише вантажного транспорту, але й пасажирських автобусів. Як повідомили у ДПСУ, поляки пропускатимуть лише по одному автобусу на дві години.

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