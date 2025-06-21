Це відбувається, зокрема, на території Естонії.

Кремль використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи, попереджає уряд Естонії.

Пюхтицький монастир на сході країни, який офіційно заявляє про своє відсторонення від мирських справ, на ділі поширює прокремлівський наратив про те, що на Заході нібито загрожують свободі віросповідання, пише The Telegraph.

Повідомляється, що черниці Російської православної церкви перебувають у затяжному конфлікті з владою Естонії через новий закон, який вимагає розірвати зв'язки з патріархом Кирилом - духовним лідером РПЦ і активним прихильником війни проти України. Монастир відмовляється поривати з Московським патріархатом, посилаючись на канонічні правила, і звинувачує владу в спробі змусити його відмовитися від "нейтралітету в геополітичних питаннях".

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Однак МВС Естонії відкидає цей "нейтралітет" і заявляє, що монастир - частина "інформаційної війни Росії", у рамках якої Захід виставляють у ролі агресора, який нібито гнобить невинних православних черниць. У міністерстві також спростували твердження, що новий закон спрямований на закриття монастиря.

"Ця обитель - не просто релігійна установа, а символ ідеології "Русского мира" на території Естонії. Ця ідеологія, що просувається російською державою і Московським патріархатом, поєднує релігію, націоналізм та імперську ностальгію", - наголосив в інтерв'ю The Telegraph представник уряду Мартін Туліт.

За його словами, настоятельку монастиря Філарета Калатшову було призначено особисто патріархом Кирилом у 2011 році. У підсумку вона просуває погляди, які перегукуються з офіційним російським трактуванням історії Естонії.

Дилема для Естонії

Естонія, яка продовжує сприймати Росію як екзистенціальну загрозу, активно підтримує Україну, але при цьому є домівкою для близько 300 000 російськомовних жителів.

Настоятелька монастиря Філарета категорично відкинула будь-які зв'язки з прокремлівським активізмом, наполягаючи, що черниці просто хочуть вести тихе, молитовне життя. "Наше життя просте - це молитва і праця. Ми пішли від світу, щоб служити Богу", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про підтримку війни з боку Московського патріархату, включно з освяченням зброї перед ударами по українських містах, вона сказала, що монастир не несе відповідальності за заяви патріарха Кирила.

"Будь-яка війна - це трагедія. Гинуть не тільки військові, а й діти, жінки, літні люди. Кулі та гранати не розрізняють, хто перед ними - немовля чи солдат. Люди зі здоровим глуздом розуміють, що війна - це величезне горе", - зазначила вона.

"Єдине, чого ми просимо - щоб нам дозволили жити за чернечим статутом. Якщо ми, черниці, зануримося у світську атмосферу, ми перестанемо бути черницями", - додала Філарета, говорячи через перекладача.

На запитання, чому монастир не може перейти під юрисдикцію, наприклад, Константинополя, вона відповіла, що це порушило б канонічні норми. Адже основна вимога нового закону - "розрив канонічного зв'язку з Російською православною церквою".

Що ще відомо про цей закон

Закон, що став предметом спору, забороняє релігійним організаціям мати зв'язки з групами, які "підтримують або фінансують насильницьку зміну незалежності, територіальної цілісності або конституційного ладу Естонської Республіки".

Московський патріархат підпадає під це визначення через відкриту підтримку війни проти України. Спочатку президент Естонії Алар Каріс наклав вето на закон як занадто широкий за охопленням. Однак нещодавно оновлений варіант було повторно внесено до парламенту й ухвалено 68 голосами "за" проти 17 "проти".

При цьому настоятелька заявила, що монастир не має наміру виконувати вимоги закону. Поправки означають, що монастир більше не зможе діяти як юридична особа з особливим статусом. Однак він усе ще зможе функціонувати як релігійна спільнота - просто без юридичних привілеїв.

"Це образливо і необґрунтовано. Смішно стверджувати, ніби черниці загрожують національній безпеці Естонії. В уряду немає жодного факту на підтримку цих абсурдних звинувачень. Монастир Пюхтіца існує вже понад 130 років, переживши гітлерівську окупацію і радянські репресії. Заяви влади неправдиві і дійсно загрожують свободі віросповідання в Естонії", - заявив юридичний представник монастиря.

Інші новини про російську пропаганду

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ хоче вбити клин між США та Україною. Окупанти активно поширюють дезінформацію за допомогою відео в інтернеті. Наприклад, в одному з фейкових роликів "українські солдати" спалюють опудало президента США Дональда Трампа.

Крім того, у мережі поширювалися фото зі шкільними бейджами про "тата-ухильника". Подібні випадки сталися проти навчальних закладів Вінниці та Миколаєва. Автори цих повідомлень стверджують, що вчителі змушували дітей носити ці бейджи, і через це вони зазнавали цькування з боку однокласників.

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