Пропаганда РФ вкотре намагається розхитати українське суспільство.

Російська пропаганда поширює в мережі інформацію про те, що в українських школах дітям нібито роздають бейджі з написами "Мій тато - ухилянт".

У дописах йдеться про те, що подібні випадки нібито сталися у навчальних закладах Вінниці та Миколаєва. Автори цих повідомлень стверджують, що вчителі змушували дітей носити ці бейджі, а через це вони зазнавали цькування з боку однокласників.

На одному з таких фото можна побачити логотип Миколаївської загальноосвітньої гімназії №6. Адміністрація навчального закладу вже спростувала фейкові повідомлення, звинувативши в їхньому поширенні російську пропаганду:

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"Подібні неправдиві повідомлення вже з'являлися раніше, зокрема щодо шкіл у Вінниці, і були спростовані фактчекерами та журналістами. Ми активно розвиваємо навички критичного мислення та медіаграмотності під час освітнього процесу".

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони зазначили, що такі брехливі повідомлення спрямовані на дискредитацію освітніх закладів та штучну сегрегацію українського суспільства.

Інші російські фейки

Як відомо, фейки про Україну є важливою частиною інформаційної війни, яку Російська Федерація веде під час повномасштабного вторгненя. Їх поширюють не лише російські ЗМІ та Telegram-канали, а й "замасковані" під українські спільноти.

Восени було поширено "новину" про те, що президент України Володимир Зеленський нібито купив за 15 мільйонів доларів автомобіль Адольфа Гітлера.

А наприкінці 2024 року роспропаганда повідомляла, що Польща нібито зіткнулася із новою хвилею біженців з України, спричиненою страхом перед зниженням мобілізаційного віку. Польські прикордонники спростували це.

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