Після президентських виборів у США Росія почала активно поширювати дезінформацію, яка має підірвати підтримку України серед американців.

За даними AP, Кремль використовує державні засоби масової інформації, а також сайти фейкових новин і акаунти у соцмережах, щоб просувати наративи, які викликають розбіжності в американському суспільстві.

Наприклад, вони поширили фейкове відео, на якому "українські солдати" спалюють опудало Трампа. На інших відео нібито військові ЗСУ стріляють у манекен, одягнений у червону шапку з написом "Зробимо Америку знову великою", спалюють книги новообраного президента та називають його боягузом.

Відео дня

Зазначається, що ці відео розлетілися далеко за межами України та Росії, поширюючись серед прихильників Дональда Трампа та прихильників теорії змови "QAnon".

Аналітики, які відстежують російську дезінформацію та пропаганду, кажуть, що в такий спосіб Москва намагається зобразити українців як ненадійних та нечесних союзників:

"Знеохочуючи американську підтримку України, Кремль сподівається перекрити найбільш життєво важливе джерело військової допомоги, яке підтримувало українські надії з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року".

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