Примус військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

У російських в'язницях для українських військовополонених планують транслювати пропагандистські канали та проводити лекції про життя в Росії, щоб розширити бойову потужність і без загальної мобілізації.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), мілблогер РФ закликав посилити використання пропаганди проти українських військовополонених у РФ, щоб збільшити кількість "добровольців" в окупаційній армії.

Зокрема, він запропонував, щоб там майже безперервно транслювалися державні теле- і радіопрограми, такі як "Россия-24", "Радио Маяк" і "Радио Россия". Також блогер вважає доречним показувати у в'язницях спеціально підготовлені "пропагандистські лекції" про російський спосіб життя і запрошувати політологів та економістів країни-агресорки для читання лекцій у місцях утримання.

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Водночс державні росЗМІ писали, що російський добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" нібито "вербує" українських військовополонених з різних виправних колоній у РФ. У ISW нагадали, що примус військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Війна в Україні - військовополонені

При цьому російські полонені відмовляються від обміну, або просять відтермінувати його до закінчення контракту, щоб не повертатися на війну.

Після операції "Синиця" кількість росіян, охочих здатися в полон, рекордно зросла.

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