Західні санкції спричинять згубні наслідки для російського режиму й перетворять економіку РФ на "гігантський Іран", вважає економіст.

Міжнародні санкції спричинять згубні наслідки для російської економіки: наразі своєю агресією проти України Москва вже взяла курс на досягнення рівня життя громадян Північної Кореї, Куби й Венесуели.

Як зазначив колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф на Всесвітньому економічному форумі, в майбутньому Росія стане неймовірно бідною країною.

"Подивіться на Іран, подивіться на Північну Корею, подивіться на Венесуелу, подивіться на Кубу, ось куди рухається Росія", - зазначив він.

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За словами екс-економіста МВФ, Кремль марно намагається переконати весь світ у тому, що Москва здатна витримати західний економічний тиск: адже введені обмеження вже нівелюють частину російського доходу, а отже, уповільнюють виробництво й негативно впливають на інші сектори економіки.

Він вважає, що врешті-решт санкції здатні перетворити економіку Росію на "гігантський Іран" і навіть привести до зміни режиму в самому Кремлі.

Зазвичай санкційна політика працює в накопичувальному режимі, тому навіть у разі перемоги України у жодному разі не можна знімати обмеження з РФ, говорить Рогофф.

"Якщо довго тримати санкції і робити їх все сильнішими і сильнішими, вони працюють", - резюмував він.

Санкційний тиск Заходу на Росію

З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський союз запровадив вже дев'ять пакетів санкцій проти країни-агресора: обмеження стосуються різних сфер життя росіян, починаючи з блокади вільних перельотів в країни Євросоюзу й закінчуючи вагомими економічними санкціями, наприклад, обмеженнями цін на російську нафту.

Як йдеться в розслідуванні Blooomberg, щодня стеля цін на енергоресурс обходиться Москві у 172 млн доларів. А вже з 5 лютого через цінове обмеження на продаж нафти РФ втрачатиме до 280 млн доларів упущеної вигоди.

На цей час країни Європейського Союзу працюють над 10-м пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності наступного місяця.

У січні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ буде охоплювати обмеження проти ядерної галузі Росії.

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