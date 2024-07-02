Втручання торкається в першу чергу теле- та радіоканалів з українським контентом.

Росія використовує Калінінград, свій ексклав, який межує з Польщею та Литвою, як одну зі своїх баз для порушення роботи супутникових систем Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на агентство ООН, яке контролює комунікаційні технології.

Зазначається, що у Радіорегламентарному комітеті Міжнародного союзу електрозв’язку заявили, що Росія повинна "негайно припинити будь-які навмисні дії, спрямовані на створення шкідливих перешкод для частотних присвоєнь інших адміністрацій". Висновки були засновані на геолокації сигналів збоїв, які рада назвала "надзвичайно тривожними та неприйнятними".

"Європейські супутникові компанії протягом місяців зазнавали російських радіочастотних перешкод, що призвело до переривання трансляцій і, принаймні, у двох випадках, трансляції насильницьких програм, які замінили вміст на дитячому каналі. У скаргах кількох членів НАТО раніше говорилося, що збої виникли з материкової частини Росії та окупованого Криму", - пише видання. Відео дня

У свою чергу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він нічого не знає про відповідні факти.

ЗМІ нагадує, що Калінінград – це добре озброєна територія, відокремлена від російського союзника Білорусі Сувалкським коридором, уздовж кордону Польщі та Литви, який у разі його розриву перекриє наземний доступ країн Балтії до решти НАТО.

"Регулююча рада заявила, що останні збої виникли з російських місць, включаючи Калінінград і Москву. Втручання торкнулося в першу чергу теле- та радіоканалів з українським контентом", - ідеться у повідомленні.

Російська кіберзлочинність

Росія очолила світовий рейтинг за загрозою кіберзлочинів. За результатами дослідження Оксфордського університету, Росія посіла перше місце і отримала 58,39 бала, слідом ідуть Україна з 36,44 бала, Китай з 27,86 бала, США з 25,01 бала і Нігерія з 21,28 бала.

До топ-10 також увійшли Румунія, Північна Корея, Велика Британія, Бразилія та Індія.

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