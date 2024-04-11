Україна обігнала Китай і США та посіла другу позицію в рейтингу.

Росія посіла перше місце у світовому рейтингу кіберзлочинності. За результатами дослідження Оксфордського університету, слідом за нею йдуть Україна, КНР, США та Нігерія, пише DW.

Протягом трьох років вчені вивчали, звідки найчастіше виходять кіберзлочини. Вони опитали 92 фахівці з цього питання з усього світу, щоб з'ясувати, які країни є головними джерелами п'яти основних типів кіберзлочинів. Ці фахівці оцінювали країни, враховуючи частоту кібератак, рівень майстерності та технічні здібності хакерів, які живуть там.

У результаті дослідження Росія посіла перше місце і отримала 58,39 бала, слідом ідуть Україна з 36,44 бала, Китай з 27,86 бала, США з 25,01 бала і Нігерія з 21,28 бала. До топ-10 також увійшли Румунія, Північна Корея, Велика Британія, Бразилія та Індія.

Відео дня

На думку однієї з авторів дослідження Міранди Брюс, ці дані допоможуть національним органам кібербезпеки краще розуміти, де розташовані головні центри хакерської активності.

"Тепер ми маємо глибше розуміння географії кіберзлочинності і того, як різні країни спеціалізуються на різних видах кіберзлочинності", - зазначила Брюс.

Видання зазначає, що під час представлення результатів свого дослідження, вчені висловили інтерес до вивчення того, як різні характеристики країни, включно з освітнім рівнем, розміром економіки (ВВП) і ступенем корупції, можуть впливати на кіберзлочинність.

Що таке кіберзлочин

Кіберзлочин часто залишається прихованим, оскільки хакери використовують різні методи, щоб приховати своє місцезнаходження і знеособити свої дії.

Вони створюють фальшиві облікові записи і використовують спеціалізовані інструменти для забезпечення своєї анонімності, що робить відстеження і запобігання злочинам, пов'язаним із використанням комп'ютерних технологій, особливо складним завданням.

Кібератаки України проти РФ

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило деталі нових масштабних кібератак проти Росії. Під ударом опинилися не тільки державні установи Росії, а й приватні компанії, які платять податки і сприяють фінансуванню війни проти України.

Раніше в ГУР розповіли подробиці кібератаки на центр космічної гідрометеорології РФ. У рамках спецоперації, було знищено базу даних Далекосхідного центру космічної гідрометеорології та наукових досліджень "Планета".

Вас також можуть зацікавити новини: